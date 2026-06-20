Video| Pagbanggaan ng dalawang tren sa Inglatera, isang patay at halos 90 ang sugatan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagbanggaan ng dalawang tren sa Inglatera, isang patay at halos 90 ang sugatan.
Kasunod ng pagbanggaan ng dalawang pampasaherong tren sa lungsod ng Bedford sa silangang Inglatera, hindi bababa sa isang tao ang namatay at halos 90 ang nasugatan.
Ayon sa pulisya ng Inglatera, 11 sa mga nasugatan ay nasa malubhang kalagayan.
Hindi pa alam ang sanhi ng insidente at patuloy ang imbestigasyon sa mga detalye nito.
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