- Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpupulong ng mga pinuno ng tatlong sangay ng pamahalaan na pinangunahan ni Pezeshkian.
Ang pagpupulong ng mga pinuno ng tatlong sangay ng pamahalaan ay ginanap sa pangunguna ni Masoud Pezeshkian, Pangulo, sa presensya ni Mohammad Baqer Qalibaf, Tagapagsalita ng Islamic Consultative Assembly, at Hojjat al-Islam wal-Muslimin Gholamhossein Mohseni-Ejei, Pinuno ng Hudikatura.
Sa pagpupulong na ito, ang pinakahuling kalagayan at kasalukuyang mga pag-unlad ng bansa sa iba't ibang pampulitika, pang-ekonomiya, panlipunan, at internasyonal na aspeto ay sinuri, at ang mga pinuno ng tatlong sangay, habang tinatasa ang kalagayan pagkatapos ng kamakailang digmaan, ay tinalakay ang mga paraan upang palakasin ang pambansang katatagan, itaguyod ang institusyonal na pagkakaisa, pabilisin ang pagbabayad ng mga pinsala, at muling itayo ang mga nasirang kapasidad sa kamakailang digmaan.
Gayundin, ang proseso ng mga susunod na usapan, ang mga kinakailangan ng koordinasyon sa pagitan ng mga responsableng katawan, at ang mga estratehiya para sa pangangalaga ng pambansang interes sa loob ng balangkas ng mga pangkalahatang patakaran ng bansa ay iba pang mga paksang tinalakay at pinagpalitan ng pananaw sa pagpupulong na ito.
Tehran – Presidential website (Hunyo 20, 2026) – Ang pinagsamang pagpupulong ng mga pinuno ng tatlong sangay ng pamahalaan ay ginanap ngayong hapon (Sabado, Hunyo 20, 2026) sa pangunguna ni Masoud Pezeshkian, Pangulo, sa tanggapan ng pangulo. Sa pulong na ito, na dinaluhan nina Mohammad Baqer Qalibaf, Tagapagsalita ng Islamic Consultative Assembly, at Hojjat al-Islam wal-Muslimin Gholamhossein Mohseni-Ejei, Pinuno ng Hudikatura, ang mga pinakahuling pag-unlad ng bansa sa pampulitika, pang-ekonomiya, panlipunan, at internasyonal na aspeto ay sinuri.
Ang mga pinuno ng tatlong sangay, sa pagtatasa ng kalagayan pagkatapos ng kamakailang digmaan, ay nagbigay-diin sa pangangailangan na palakasin ang pambansang katatagan, itaguyod ang institusyonal na pagkakaisa, at pabilisin ang pagbabayad ng mga pinsalang naidulot. Gayundin, ang proseso ng mga susunod na usapan, koordinasyon sa pagitan ng mga responsableng katawan, at ang mga estratehiya para sa pangangalaga ng pambansang interes sa loob ng balangkas ng mga pangkalahatang patakaran ng bansa ay iba pang mga pangunahing bahagi ng pulong na ito.
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