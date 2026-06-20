Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sinasakop na Jerusalem – Channel 12 ng Zionist regime (Hunyo 20, 2026) – Inutusan ni Benjamin Netanyahu, punong ministro ng Zionist regime, kasama si Yisrael Katz, ministro ng digmaan ng rehimeng ito, ang hukbo na itigil ang lahat ng military operations sa timog Lebanon. Gayunpaman, batay sa utos na ito, ang mga pwersa ng hukbo ay hindi urong mula sa kanilang mga sinasakop na posisyon sa timog Lebanon.
Iniulat ng Channel 12 ng Zionist regime na ang desisyong ito ay ginawa "sa koordinasyon sa Amerika." Sinabi rin ng Israeli security sources sa pampublikong network ng rehimeng ito na ang hukbo ay mayroon pa ring "kalayaan sa pagkilos upang sirain ang mga banta sa timog Lebanon" at kung ang tigil-putukan ay lalabagin ng Hezbollah, "ito ay tutugon nang matindi." Idiniin din ng isang Israeli official na ang hukbo ay "gumagalaw nang malaya sa loob ng dilaw na linya sa Lebanon."
Dati nang ilang beses na idiniin ni Netanyahu na ang Israel ay hindi urong mula sa mga sinasakop na lugar ng timog Lebanon hangga't hindi nito natutugunan ang mga pangangailangan sa seguridad nito. Ang hakbang na ito ay ginagawa sa panahong ang kasunduan ng Iran at Amerika ay nagbibigay-diin sa "agarang at permanenteng pagtigil ng mga military operations sa lahat ng larangan kabilang ang Lebanon," ngunit tila sinisikap ng Israel, sa pamamagitan ng pagtigil ng mga pag-atake habang pinapanatili ang military presence nito, na tumugon sa mga internasyonal na panggigipit habang pinapanatili ang mga sinasakop na posisyon.
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