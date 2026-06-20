Video| Kilalang Amerikanong host: Si Trump ay nagtamo ng isang nakakahiyang pagkatalo laban sa Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kilalang Amerikanong host: Si Trump ay nagtamo ng isang nakakahiyang pagkatalo laban sa Iran.
Si Rachel Maddow, kilalang Amerikanong host, sa isang pagsusuri ng mga patakaran ni Donald Trump patungo sa Iran ay nagpahayag na ang Pangulo ng Amerika ay nabigo sa pagkamit ng kanyang mga ipinahayag na layunin.
Nilinaw ni Rachel Maddow na si Trump ay nabigo sa pagkamit ng kanyang mga layunin laban sa Iran. Ipinaliwanag ng Amerikanong host na ito na ang Iran ay naging mas malakas sa landas na ito at sa kabilang banda, ang Amerika ay nagtamo ng pinsala. Tahasang sinabi ni Maddow na ang kasalukuyang kalagayan ay ang tunay at klasikong kahulugan ng pagkatalo sa digmaan.
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