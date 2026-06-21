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Video| Leeds, United Kingdom; protesta bilang suporta sa Gaza at mga bilanggong Palestinian.

21 Hunyo 2026 - 09:06
News ID: 1829760
Video| Leeds, United Kingdom; protesta bilang suporta sa Gaza at mga bilanggong Palestinian.

Leeds, United Kingdom; protesta bilang suporta sa Gaza at mga bilanggong Palestinian.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Leeds, United Kingdom; protesta bilang suporta sa Gaza at mga bilanggong Palestinian.

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