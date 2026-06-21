Video| Leeds, United Kingdom; protesta bilang suporta sa Gaza at mga bilanggong Palestinian.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Leeds, United Kingdom; protesta bilang suporta sa Gaza at mga bilanggong Palestinian.
..........
328
Leeds, United Kingdom; protesta bilang suporta sa Gaza at mga bilanggong Palestinian.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Leeds, United Kingdom; protesta bilang suporta sa Gaza at mga bilanggong Palestinian.
..........
328
Your Comment