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Video| Kilalang Amerikanong aktibista: Pumasok si Trump sa digmaan sa Iran sa ngalan ng Israel at natalo

21 Hunyo 2026 - 09:18
News ID: 1829764
Video| Kilalang Amerikanong aktibista: Pumasok si Trump sa digmaan sa Iran sa ngalan ng Israel at natalo

Kilalang Amerikanong aktibista: Pumasok si Trump sa digmaan sa Iran sa ngalan ng Israel at natalo.

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Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kilalang Amerikanong aktibista: Pumasok si Trump sa digmaan sa Iran sa ngalan ng Israel at natalo

Si Nick Fuentes, kilalang Amerikanong aktibista: Buong tapang na pumasok si Trump sa larangan sa ngalan ng Israel upang wasakin ang Iran ngunit siya ay natalo. Dinala niya ang Estados Unidos sa isa pang digmaan sa Gitnang Silangan na nagdulot ng daan-daang dolyar na gastos sa atin at nagpala sa inflation.

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