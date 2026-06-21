Washington – American media (Hunyo 20, 2026) – Tucker Carlson, kilalang Amerikanong host at political analyst, sa pinakabagong yugto ng kanyang podcas

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Washington – American media (Hunyo 20, 2026) – Tucker Carlson, kilalang Amerikanong host at political analyst, sa pinakabagong yugto ng kanyang podcast na inilathala noong Miyerkules sa YouTube, na binanggit ang pagkabigo ng military strategy ng Amerika patungo sa Iran, ay nagpahayag na si Donald Trump ngayon ay nangangailangan ng kasunduan sa Tehran.
Sa pagsasabing si Trump ay "nalinlang at nahulog sa bitag at eksaktong tumalon sa sandaling iyon," nilinaw ni Carlson na alam na ng Pangulo ng Amerika kung gaano siya naloko. Idinagdag niya: "Alam ni Trump kung gaano siya nalinlang at malinaw na ito ay nagpapait sa kanya. Nauunawaan din niya na upang makaalis sa sitwasyong ito, kailangan niya ang kasunduang ito, kahit na ito ay masama. Wala siyang pagpipilian at wala siyang nakikitang ibang paraan kundi tanggapin ang kasunduang ito."
Ayon kay Carlson, ang proseso ng digmaan ay nagpakita na ang mga unang kalkulasyon ay mali at ang mga gastos ay higit na malaki kaysa sa mga nakamit. Si Trump ngayon ay naghahanap ng paraan upang makaalis sa lusak na kanyang pinasukan at alam na alam niya na ang pagpapatuloy ng kasalukuyang landas ay hindi makabubuti sa sinuman, hindi sa Amerika at hindi sa mga kaalyado nito.
Sa ibang bahagi ng kanyang mga pahayag, binanggit ni Carlson ang pagtutol ng Zionist regime sa kasunduan ng Iran at Amerika, at sinabi na ang pinakamalaking hadlang sa kasunduang ito ay hindi ang Kongreso ng Amerika, kundi ang Israel. Idiniin niya na alam na alam ni Trump na upang isulong ang kasunduan sa Iran, kailangan niyang bawasan ang impluwensya ni Benjamin Netanyahu at ang "moral na lehitimidad ng Israel sa Estados Unidos." Inihayag din ni Carlson na hindi nakipagkonsulta si Trump sa Israel tungkol sa kasunduang ito at "nagpadala lamang ng isang kopya ng kasunduan sa Israel"; isang hakbang na, ayon sa kanya, ay nagpadala ng malinaw na mensahe sa Tel Aviv na "ang mga nakatatanda ay nagsasalita."
Sa paghahambing ng kasunduang ito sa Suez Crisis noong 1956 na nagmarka ng katapusan ng imperyo ng Britanya, sinabi ni Carlson: "Noong Biyernes, pormal na tinanggap ng Estados Unidos na ang Iran ay isang determinadong manlalaro at ito ay nagbabago sa lahat." Idiniin din niya na ang kasunduang ito ay nagpapakita na ang Amerika, sa kabila ng pagkakaroon ng pinakamahusay, pinakamalaki, at pinakamahal na hukbo sa mundo, ay walang kinakailangang military capability upang ipataw ang kalooban nito sa ika-34 na pinakamalaking ekonomiya sa mundo (Iran).
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