Qom – ABNA news agency (Hunyo 21, 2026) – Sina Morteza at Mohammad Nemati, mga pambansang manlalaro ng karate mula sa Qom province, sa ika-22 Asian Ka

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Qom – ABNA news agency (Hunyo 21, 2026) – Sina Morteza at Mohammad Nemati, mga pambansang manlalaro ng karate mula sa Qom province, sa ika-22 Asian Karate Championships na ginanap sa lungsod ng Hangzhou, Tsina, ay nagtagumpay na tumayo sa tuktok ng kontinente sa mga kategorya ng timbang na minus 75 at plus 84 kilo, at lumikha ng isang makasaysayang araw para sa karate ng Qom at Iran.
Tinalo ni Morteza Nemati sa final ng minus 75 kilo category si Nurkhanat Azhikanov mula sa Kazakhstan sa iskor na 3-2 at nakuha ang gold medal sa kategoryang ito. Bago makarating sa final, tinalo niya ang mga kalaban mula sa Uzbekistan, Kuwait, at Japan.
Tinalo rin ni Mohammad Nemati, pagkatapos na malampasan ang mga kinatawan mula sa Kuwait, Chinese Taipei, at Japan, sa final ng plus 84 kilo category si Sanad Sufyani mula sa Saudi Arabia sa iskor na 4-0 at nakuha ang pangalawang gold para sa Qom sa kompetisyong ito.
Isang makasaysayang araw para sa karate ng Qom at Iran
Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng karate ng Iran na dalawang magkapatid na lalaki ang sabay na nakakuha ng gold medal sa isang edisyon ng Asian Championships. Si Morteza Nemati, na dati nang nakakuha ng maraming medalya sa mga internasyonal na kompetisyon, ay pinatatag ang kanyang posisyon bilang isa sa pinakamahusay na karateka sa Asya sa gold na ito. Si Mohammad Nemati naman sa super heavyweight category ay nagawang talunin ang Saudi kalaban sa iskor na 4-0 sa isang makapangyarihang pagpapakita.
Ang tagumpay na ito ay nakamit sa panahong ang pambansang koponan ng karate ng Iran, na may kombinasyon ng mga kabataan at beterano, ay nagpakita ng isang kahanga-hangang pagganap sa kompetisyong ito. Inilarawan ng mga opisyal ng sports ng Qom ang tagumpay na ito bilang "isang walang hanggang karangalan para sa karate ng Qom" at "isang malaking karangalan para sa sports ng bansa." Inaasahan na sa mga tagumpay na ito, ang magkapatid na Nemati ay ituturing na isa sa mga pangunahing pagpipilian ng karate ng Iran sa 2028 Los Angeles Olympics.
Kapansin-pansin na ang karate ng Qom sa mga nakaraang taon, sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng mga kilalang talento, ay naging isa sa mga pangunahing sentro ng disiplinang ito sa Iran, at ang magkapatid na Nemati ay bunga ng sistemang ito ng pagpapaunlad ng talento.
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