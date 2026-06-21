Video| Tehran – Mehr News Agency (Hunyo 20, 2026) – Si Emad Rafiei, director ng consumer affairs ng National Iranian Oil Refining and Distribution Com

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tehran – Mehr News Agency (Hunyo 20, 2026) – Si Emad Rafiei, director ng consumer affairs ng National Iranian Oil Refining and Distribution Company, na binanggit ang matinding kawalan ng balanse ng gasolina sa bansa at ang mga limitasyon sa pagdaan sa Persian Gulf region, ay nagpahayag: "Kung ang konsumo ng gasolina ay mababawasan ng 15 porsyento lamang at ang mga tao ay gumamit ng pampublikong transportasyon, ang bansa ay hindi na mangangailangan ng pag-aangkat ng gasolina."
Sa pagtukoy sa espesyal na kalagayan ngayong taon at ang umiiral na kawalan ng balanse sa larangan ng gasolina, idiniin ni Rafiei ang pangangailangan para sa patuloy na pamamahala ng pagkonsumo ng gasolina ng mga tao, at sinabi: "Dahil sa kasalukuyang pagdaan ng mga barko sa Persian Gulf region ay nahaharap sa mga limitasyon, ang pag-aangkat ng gasolina para sa maraming bansa sa rehiyon ay hindi posible." Kanyang ipinahayag na ang patuloy na kooperasyon ng mga tao sa pamamahala ng pagkonsumo ay maaaring maging paraan upang ang bansa ay ganap na hindi na umasa sa pag-aangkat ng gasolina at ang pangangailangan sa loob ay matugunan mula sa produksyon at pamamahala ng pagkonsumo.
Ito ay sa kabila ng katotohanang naniniwala ang mga economic expert na ang murang pampublikong transportasyon ay isa sa pinakamahalagang kasangkapan na maaaring hikayatin ang mga tao na mas kaunting gumamit ng personal na sasakyan. Si Ahmad Moradi, miyembro ng Energy Commission ng Parliament, na binanggit ang mga kondisyon ng digmaan at ang mga panggigipit na dulot nito sa pambansang mapagkukunan, ay nagsabi na ang pagbabawas ng pagkonsumo ng gasolina sa ganitong kalagayan ay maaaring maiwasan ang pagpapataw ng "mabigat na pinsala" sa bansa.
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