Gaza – Mehr News Agency (Hunyo 20, 2026) – Kasunod ng air strike ng Zionist regime sa isang residential house sa "Block 3" ng Al-Bureij camp sa gitnan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Gaza – Mehr News Agency (Hunyo 20, 2026) – Kasunod ng air strike ng Zionist regime sa isang residential house sa "Block 3" ng Al-Bureij camp sa gitnang Gaza Strip, tatlong Palestinian ang na-martir. Batay sa ulat ng Palestinian Information Center, ang pag-atakeng ito ay nagresulta sa pagkamartir ni "Saba'i Abu Hasna," "Ahmed Washah" na photographer ng Al Jazeera Mubasher, at "Abdulrahman Abu Ghargoud."
Si Saba'i Abu Hasna, miyembro ng Hamas sniper unit at isa sa mga responsable sa pangangalaga sa mga Israeli bihag sa Gaza, ay ang kanyang personal na bahay ang target ng pag-atakeng ito. Si Ahmed Washah, photographer ng Al Jazeera Mubasher, ay ang pangalawang martir na mamamahayag mula sa pamilyang Washah; ang kanyang kapatid na si "Mohammed Washah," reporter ng Al Jazeera Mubasher, ay na-martir mga dalawang buwan na ang nakalipas (Abril 6, 2026) sa isang air strike ng Zionist regime sa isang sasakyan sa Gaza Strip.
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