Video| Marangal na mga tao; pagpapasalamat ng mga Lebanese sa Iran; nagpapasalamat kami sa inyong katapatan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Marangal na mga tao; pagpapasalamat ng mga Lebanese sa Iran; nagpapasalamat kami sa inyong katapatan
Ang mga tao ng Lebanon, sa pamamagitan ng paglalagay ng mga placard sa pangunahing daan patungo sa Beirut airport, ay nagpasalamat sa suporta ng Iran at sa pagbibigay-diin nito sa pangangailangan na magtatag ng tigil-putukan sa lahat ng larangan kabilang ang Lebanon.
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