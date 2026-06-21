London – European Organization for Saudi Human Rights (ESOHR) (Hunyo 20, 2026) – Kasabay ng paglala ng mga tensyon sa rehiyon at ang kamakailang digma

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-LLondon – European Organization for Saudi Human Rights (ESOHR) (Hunyo 20, 2026) – Kasabay ng paglala ng mga tensyon sa rehiyon at ang kamakailang digmaan ng Amerika at ng Zionist regime laban sa Iran, ang Saudi Arabia ay kapansin-pansing nagpataas ng mga security pressure nito sa mga Shia citizen sa Eastern Province (Al-Sharqiyah). Ang mga hakbang na ito, na kinabibilangan ng malawakang pag-aresto, pagpapatawag, pagbabawal sa paglalakbay, at muling pag-activate ng mga checkpoint, ay ginagawa sa isang paulit-ulit na pattern kung saan ang mga panahon ng regional tension ay nagiging dahilan upang palakihin ang mga paghihigpit sa civil at religious liberties.
Batay sa impormasyong naitala ng European Organization for Saudi Human Rights (ESOHR), mula nang magsimula ang digmaan noong Marso 2026, dose-dosenang mga Shia citizen sa Eastern Province ang inaresto. Kabilang sa mga ito, hindi bababa sa walong Shia clerics ang dinakip kabilang sina Sayyed Hassan al-Youssef, Sheikh Abdul Jalil al-Sameen, Sheikh Hassan al-Haddad, Sheikh Hussein al-Nashmi, Sheikh Sami al-Ibrahim, at Sayyed Mohammad Baqer al-Nasser. Ayon sa ulat ng ESOHR, wala sa mga indibidwal na ito ang may kasaysayan ng pampulitikang aktibidad at ang tanging pagkakatulad nila ay ang kanilang relihiyosong hilig na tinatasa ng mga opisyal ng Saudi bilang "malapit sa paaralan ng pag-iisip ng Iran."
Isa sa mga pinaka-nakababahalang aspeto ng pagsupil na ito ay ang paraan ng pag-aresto. Batay sa magagamit na impormasyon, ang mga dinakip at kanilang mga pamilya ay hindi sinabihan ng dahilan ng pag-aresto o ng mga paratang laban sa kanila, at sila ay pinagkaitan ng pakikipagkita sa pamilya at abogado. Ang mga hakbang na ito ay lumalabag sa kanilang mga pangunahing karapatan at sa mga garantiya na may kaugnayan sa karapatan sa patas na paglilitis at legal na proseso.
Kasabay ng paglala ng mga security measures, ipinagbawal ng mga opisyal ng Saudi, sa ikalawang magkakasunod na taon, ang paglalagay ng mga unipormeng simbolo ng Ashura sa mga lugar ng Qatif at Al-Ahsa. Ang huling simbolo ng Ashura na pinahintulutang ilagay ay noong dalawang taon na ang nakalipas sa ilalim ng pamagat na "Nasr wa Izzah." Iniulat ng lokal na mapagkukunan ang pagpapatupad ng mas mahigpit na paghihigpit kaysa sa mga nakaraang taon. Ang mga paghihigpit na ito ay kinabibilangan ng pagtatatag ng mga checkpoint, paglilimita sa paggalaw ng ilang mamamayan, pagpigil sa pagdaraos ng mga sentralisadong programa, pagkolekta ng mga bandila at simbolo ng pagluluksa mula sa mga pampublikong daanan, at paglilimita sa pagtatayo ng mga reception station.
Bilang tugon sa mga paghihigpit na ito, ang mga Shia sa Qatif region, sa pamamagitan ng pagdaraos ng higit 600 mga pagtitipon para kay Imam Hussein sa unang gabi ng Muharram, ay nagbigay-diin sa kanilang determinasyon na ipagpatuloy ang mga ritwal ng Ashura. Ang mga tagapag-ayos ng seremonya, sa pamamagitan ng paggamit ng mga alternatibong pamamaraan tulad ng pagdaraos ng mga pagtitipon sa mga pribadong lugar, paglalagay ng mga bandila sa mga panloob na eskinita, at paglulunsad ng live streaming ng higit 100 mga pagtitipon online, ay nagsisikap na lampasan ang mga paghihigpit.
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