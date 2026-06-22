Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Miyembro ng negotiating team ng Iran:
Ang draft ng pansamantalang sanctions waiver para sa langis ng Iran ay natapos na
Ghorbanzadeh, miyembro ng negotiating team ng Iran:
Ang pinakamahalagang pokus ng usapan ay ang pagpapatupad ng probisyon 13 ng memorandum of understanding at ang paghahanda ng mga kinakailangang paunang kondisyon para sa pagsisimula ng usapan tungkol sa iba pang mga probisyon ng kasunduan.
Ang mga paunang kondisyong ito ay kinabibilangan ng 5 pangunahing probisyon ng memorandum: pagtatapos ng digmaan sa lahat ng larangan, pag-alis ng blockade, muling pagbubukas ng kipot, pansamantalang sanctions waiver para sa langis at mga derivatives nito, at pagpapalaya ng mga nakapirming ari-arian ng Iran.
Ang isyu ng Lebanon ay ang pinakamahalagang pokus ng usapan ngayon at sa bilateral, multilateral, at pangunahing pagpupulong ay binigyan ito ng higit na pansin kaysa sa anumang iba pang paksa.
Hangga't ang isyu ng pagtatapos ng digmaan sa Lebanon ay hindi naresolba, ang iba pang mga probisyon ng memorandum ay hindi papasok sa yugto ng pagpapatupad.
Ang draft ng pansamantalang sanctions waiver para sa langis at mga derivatives nito ay natapos na at malapit nang pumasok sa yugto ng pagpapatupad.
Switzerland – Iranian news agencies (Hunyo 22, 2026) – Si Hossein Ghorbanzadeh, miyembro ng negotiating team ng Iran sa "Lucerne Summit" ng Switzerland, sa pagpapaliwanag ng proseso ng usapan ngayon (Linggo) na binanggit ang pagpapatupad ng probisyon 13 ng memorandum, ay nag-ulat ng pagtatapos ng draft ng pansamantalang sanctions waiver para sa langis at mga derivatives nito, at sinabi na ang waiver na ito ay malapit nang pumasok sa yugto ng pagpapatupad.
Ayon kay Ghorbanzadeh, ang mga kinakailangang paunang kondisyon para sa pagsisimula ng usapan tungkol sa iba pang mga probisyon ng memorandum ay kinabibilangan ng limang pangunahing bahagi: pagtatapos ng digmaan sa lahat ng larangan (probisyon 1), pag-alis ng blockade (probisyon 4), muling pagbubukas ng Strait of Hormuz (probisyon 5), pansamantalang sanctions waiver para sa langis at mga derivatives nito (probisyon 10), at pagpapalaya ng mga nakapirming ari-arian ng Iran (probisyon 11). Idiniin niya na ang isyu ng Lebanon ang pinakamahalagang pokus ng usapan ngayon at hangga't ang pagtatapos ng digmaan sa harapang ito ay hindi naresolba, ang iba pang mga probisyon ng memorandum ay hindi papasok sa yugto ng pagpapatupad.
Bago ito, ang 14-artikulo na memorandum of understanding ng Iran at Amerika ay nilagdaan sa elektronikong paraan nina Masoud Pezeshkian at Donald Trump noong Hunyo 18. Ang usapan ngayon ay ginanap sa Bürgenstock Resort malapit sa lungsod ng Lucerne, Switzerland, sa presensya ng mga delegasyon ng Iran at Amerika at ng mga tagapamagitan ng Pakistan at Qatar. Batay sa pag-unawang ito, ang naval blockade ng Iran ay inalis at ang pag-export ng langis ng Iran sa pamamagitan ng Persian Gulf ay ipagpapatuloy.
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