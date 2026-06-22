Tunis – Embahada ng Islamic Republic of Iran sa Tunisia (Hunyo 21, 2026) – Ang embahada ng Iran sa Tunisia, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang me

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tunis – Embahada ng Islamic Republic of Iran sa Tunisia (Hunyo 21, 2026) – Ang embahada ng Iran sa Tunisia, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang mensahe sa X social network (dating Twitter), ay tumugon sa mga kamakailang pahayag ng isa sa mga bise presidente ng Amerika tungkol sa bandila ng Iran.
Sumulat ang embahada ng Iran sa mensaheng ito: "Ang bandila na kinatatayuan ng inyong bise presidente ay ang bandila ng Islamic Republic of Iran. Masunog ka man, walang kabuluhang pagtatangka, ang bandila ng Iran ay hindi nasusunog." Ang mensaheng ito ay inilabas bilang tugon sa mga pahayag ng isang Amerikanong opisyal na dati, sa kanyang mga talumpati, ay tinarget ang bandila ng Iran.
Ang diplomatikong reaksyon na ito ay ginawa sa panahong kasabay ng pagdaraos ng usapan ng Iran at Amerika sa Switzerland, ang mga verbal na tensyon sa pagitan ng mga opisyal ng dalawang bansa ay nagpapatuloy. Si JD Vance, Bise Presidente ng Amerika na namumuno sa Amerikanong delegasyon sa usapan, ilang oras bago nito sa isang press conference ay nagsalita tungkol sa "ganap na pagpigil" ng Amerika laban sa Iran. Ang embahada ng Iran, sa mensaheng ito, habang binibigyang-diin ang pambansa at Islamikong pagkakakilanlan nito, ay nagpahayag ng pagpapatuloy ng paglaban laban sa mga panlabas na panggigipit. Ang mensaheng ito ay sinalubong ng malawakang pagtanggap ng mga Iranian user sa social media.
..........
328
Your Comment