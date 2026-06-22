"Mula sa football field hanggang sa mesa ng usapan at hanggang sa larangan ng digmaan, ang bawat hakbang na ating ginagawa bilang mga Iranian ay baha

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Lucerne, Switzerland – Ministry of Foreign Affairs ng Islamic Republic of Iran (Hunyo 21, 2026) – Ilang oras matapos ang pagtatapos ng masinsinang pagpupulong ng mga delegasyon ng Iran at Amerika sa Bürgenstock Hotel sa Lucerne, Switzerland, si Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iran, sa isang mensahe sa X social network (dating Twitter) ay sumulat: "Mula sa football field hanggang sa mesa ng usapan at hanggang sa larangan ng digmaan, ang bawat hakbang na ating ginagawa bilang mga Iranian ay bahagi ng isang mas malaking pakikibaka: ang pagtatanggol sa dangal at karangalan ng ating mahal na mga tao."
Si Araghchi, sa mensaheng ito na inilabas na may hashtag na "#Minab168," ay tumukoy sa sakuna ng American air strike sa "Shajara Tayyiba" school sa lungsod ng Minab noong Pebrero 28, 2026 kung saan hindi bababa sa 168 mag-aaral at guro ang na-martir. Ang reaksyong ito ay ginawa sa panahong si JD Vance, Bise Presidente ng Amerika, ilang oras bago nito sa isang press conference, sa pag-aangkin ng "ganap na pagpigil ng Amerika," ay sinubukang magpakita ng isang makapangyarihang imahe ng mga patakaran ng Washington patungo sa Tehran.
Kahapon (Linggo), ang mga delegasyon ng Iran at Amerika sa unang araw ng bagong yugto ng usapan sa Switzerland ay sumang-ayon na sa mga darating na araw ay pumasok sa teknikal na usapan tungkol sa mga probisyon 10 hanggang 12 ng memorandum (pansamantalang sanctions waiver para sa langis at mga derivatives nito, pagpapalaya ng mga nakapirming ari-arian, at kooperasyon para sa pagbabawas ng tensyon). Ang usapan ngayon (Lunes) ay magpapatuloy sa antas ng eksperto. Ayon sa ulat ng Mehr News Agency, ang delegasyong negosyador ng Iran sa ilalim ni Mohammad Baqer Qalibaf ay pumasok sa usapan na may bagong mukha at batay sa tatlong pampulitika, pang-ekonomiya, at teknikal na aspeto.
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