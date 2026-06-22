Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang strait of hormuz na ito ay sarado din!.
Ang napakatalino na pagganap ni Beiranvand sa laban laban sa Belgium ay naging paksa ng media sa buong mundo.
Los Angeles – SoFi Stadium (Hunyo 21, 2026) – Sa ikalawang laban ng pambansang koponan ng Iran sa group stage ng 2026 World Cup, si Alireza Beiranvand, sa isang pambihirang pagpapakita, ay pinanatiling sarado ang kanyang layunin laban sa walang tigil na pagsalakay ng Belgium at muling nagdala ng titulong "saradong kipot" para sa kanyang sarili at sa kanyang koponan.
Mga nakakapagligtas na pagharang laban sa mga bituin ng Belgium
Si Beiranvand, na sa laban na ito ay nagligtas ng kanyang layunin ng 7 beses, ay nagpakita ng kahanga-hangang pagganap laban sa mga bituin tulad nina Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, at Maxim De Cuyper. Isa sa kanyang pinakamahalagang pagharang ay naganap sa minuto 59, kung saan habang nakahandusay sa lupa, ginamit niya ang kanyang kamay upang harangin ang malapit na putok ni De Cuyper. Ang napakatalino na pagganap na ito ay nagdulot sa kanya na mapili ng FIFA technical committee bilang pinakamahusay na manlalaro ng laban.
Pagpapahalaga mula sa mga karibal at media sa buong mundo
Si Thibaut Courtois, goalkeeper ng Real Madrid at kapitan ng Belgium, pagkatapos ng laban ay nagsabi: "Ang goalkeeper ng Iran ay nagkaroon ng isa sa mga pinakamahusay na laro sa kanyang buhay." Pinuri rin ni Romelu Lukaku si Beiranvand at sinabi na ang goalkeeper ng Iran ay humarang sa bawat bola na papunta sa kanya. Ang opisyal na pahina ng ESPN, sa pagpapalabas ng isang larawan ni Beiranvand kasama ang pinakamahusay na mga goalkeeper ng World Cup, ay ipinakilala siya bilang isa sa pinakamahusay sa kompetisyong ito.
Mahalagang tabla sa mahirap na kalagayan
Nakamit ng pambansang koponan ng Iran ang mahalagang tablang ito sa kabila ng katotohanang ang Belgium, sa kabila ng pagpapatalsik kay Nathan Ngoy sa minuto 66, ay nagkaroon ng 56 porsyentong possession at 21 na putok. Ngunit si Beiranvand, sa kanyang 7 kamangha-manghang pagharang, ay muling nagpatunay na ang "Strait of Hormuz" ay hindi lamang ang daanan ng tubig na nananatiling sarado laban sa mga kalaban. Ang mga tagahanga na naroroon sa SoFi Stadium sa Los Angeles, pagkatapos ng laban, ay nagpasalamat sa kanilang goalkeeper sa pamamagitan ng mahabang palakpakan.
..........
328
Your Comment