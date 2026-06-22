Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Nagpatupad ang Tsina ng mga parusa laban sa 10 kompanyang pandepensa at teknolohiya ng Estados Unidos.
Bilang isang ganti sa mga parusa ng Washington, nagpasya ang pamahalaan ng Tsina na maglapat ng mahihigpit na restriksiyon sa pag-export laban sa 10 kompanyang Amerikano na aktibo sa mga industriya ng depensa at pagkuha ng mga rare earth elements.
Ang sagupaan sa ekonomiya na ito ay naganap eksaktong isang buwan matapos ang pagbisita ni Donald Trump sa Beijing at ang kanyang pakikipagpulong kay Xi Jinping upang pababain ang tensyon; isang pangyayaring nagpapakita na sa kabila ng paunang kasunduan ng dalawang bansa na bawasan ang mga taripa, muling nag-aapoy ang tunggalian sa teknolohiya at militar sa pagitan ng Washington at Beijing.l
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