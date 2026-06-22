Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Prusisyon ng mga labi ng mga martir sa Martes sa Qom; pagpapaalam sa martir na pinuno sa Najaf at Karbala sa Miyerkules.
Sa Martes, Hulyo 7, gaganapin ang prusisyon ng mga banal na labi ng mga martir sa lungsod ng Qom.
Sa Miyerkules, kasunod ng paulit-ulit na kahilingan ng mga tao ng Iraq na mag-host ng labi ng martir na pinuno ng Islamic Revolution, ang seremonya ng prusisyon ay gaganapin sa mga lungsod ng Najaf at Karbala. Ang tiyak na oras at lugar ng seremonyang ito ay ipaalam sa kalaunan ng mga opisyal ng gobyerno ng Iraq.
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