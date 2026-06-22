Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Washington – New York Times at Washington Post (Hunyo 22, 2026) – Ang mga kilalang Amerikanong media sa kanilang pagtatasa sa 100 araw na digmaan ng Amerika at ng Zionist regime laban sa Iran, sa pag-amin sa pagkabigo ng estratehiya ng Washington, ay idiniin na ang Iran ay hindi lamang lumabas mula sa digmaang ito na nakatayo, kundi pinatatag ang posisyon nito bilang isang determinadong manlalaro sa rehiyon.
Sumulat ang New York Times sa isang ulat na pagkatapos ng mga buwan ng labanan, ang nuclear program ng Iran ay hindi nawasak, ang missile capability nito ay hindi napigilan, at ang axis of resistance ay hindi rin nawala sa eksena. Ang Washington Post, sa pagtukoy sa kamakailang memorandum of understanding, ay idiniin na si Donald Trump ngayon ay may mas kaunting pressure tools kaysa bago ang digmaan, at ang Iran ay lumabas mula sa labanang ito na may mga strategic na tagumpay.
Pagsusuri ng pagkabigo ng estratehiya ng Washington
Naniniwala ang mga internasyonal na analyst na ang kamakailang digmaan ay nagpakita na ang governing structure ng Iran, kahit na pagkatapos ng pagkamartir ng pinuno ng bansa, ay nagawang mapanatili ang kaligtasan nito. Ang pagsisikap ng Amerika at Israel na baguhin ang regional equation sa pamamagitan ng military tools ay hindi lamang nabigo na makamit ang mga ipinahayag na layunin nito, kundi nagharap din sa seryosong hamon ang kanilang posisyon at kredibilidad. Ang Iran, sa pamamagitan ng pagpapanatili ng military at nuclear capability nito, ay nagpakita na ang determinasyon at katatagan nito ay higit pa sa strategic calculations ng Washington.
Pagbabago ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon
Sa paniniwala ng mga eksperto, pinatunayan ng digmaang ito na ang balanse ng kapangyarihan sa Gitnang Silangan ay nagbago pabor sa Iran at sa axis of resistance. Ang kakayahan ng Iran na isara ang Strait of Hormuz, mapanatili ang network ng mga rehiyonal na kaalyado, at lumabas mula sa isang ganap na digmaan laban sa military superpower ng mundo ay nagpapakita ng pagbaba ng hegemonya ng Amerika sa rehiyon.
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