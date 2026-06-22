Sinasakop na Jerusalem – Times of Israel website (Hunyo 22, 2026) – Ang Times of Israel, sa isang kritikal na ulat na may pag-amin na ang Iran ay "nak

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sinasakop na Jerusalem – Times of Israel website (Hunyo 22, 2026) – Ang Times of Israel, sa isang kritikal na ulat na may pag-amin na ang Iran ay "nakuha ang mataas na kamay" sa kamakailang paghaharap sa Amerika at Israel, ay inilarawan ang kasalukuyang kalagayan ng Zionist regime bilang "krisis" at mariing pinuna ang pagtaas ng pag-asa ng mga desisyon ng Tel Aviv sa mga posisyon at patakaran ng Washington.
Ang ulat na ito, na inilathala nang may matalim at hindi inaasahang tono ng isang media na malapit sa security institutions ng Israel, ay tumutukoy sa malalim na lamat sa pagitan ng mga ipinahayag na layunin ng gabinete ni Netanyahu at ng mga resulta ng digmaan sa larangan. Batay sa pagsusuri na ito, ang Iran, sa kabila ng mabibigat na air strike ng Amerika at Israel, ay hindi lamang napanatili ang military capability nito, kundi sa pamamagitan ng pagsasara ng Strait of Hormuz at pagpapataw ng mabibigat na gastos sa pandaigdigang ekonomiya, ay nakuha ang isang makapangyarihang pressure lever.
Pinuna rin ng Times of Israel ang pagtaas ng pag-asa ng mga desisyon ng rehimeng ito sa mga posisyon ng Amerika at isinulat na si Netanyahu, sa pagtanggap ng tigil-putukan sa ilalim ng presyon ng Washington at nang walang pagtanggap ng security garantiya, ay praktikal na nagpahina sa strategic na kalayaan ng Israel. Ang ulat na ito ay inilabas sa panahong ipinapakita ng mga panloob na survey ng Israel ang pagbaba ng popularidad ni Netanyahu at pagtaas ng pangkalahatang hindi kasiyahan sa pamamahala ng digmaan.
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