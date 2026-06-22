Riyadh – Saudi Gazette (Hunyo 21, 2026) – Ipinahayag ni Turki Al-Sheikh, pinuno ng General Entertainment Authority ng Saudi Arabia, noong Linggo sa pa

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Riyadh – Saudi Gazette (Hunyo 21, 2026) – Ipinahayag ni Turki Al-Sheikh, pinuno ng General Entertainment Authority ng Saudi Arabia, noong Linggo sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang video sa X social network (dating Twitter) na si Giancarlo Esposito, kilalang Amerikanong aktor na gumanap bilang Gus Fring sa seryeng Breaking Bad, ay nagbalik-loob sa Islam sa kanyang pananatili sa Saudi Arabia at binigkas ang Shahada.
Batay sa ulat ng Saudi Gazette, si Esposito, habang kinukunan ang proyektong pelikula na "Seven Dogs" sa Saudi Arabia, pagkatapos ng isang positibong karanasan sa pakikipag-ugnayan sa mga Muslim at pagkakilala sa lipunan at mabuting pakikitungo ng bansang ito, ay nagpasya na tanggapin ang Islam. Isinulat ni Al-Sheikh sa kanyang mensahe: "Ang bituin ng pelikulang '7 Dogs' at ng seryeng 'Breaking Bad,' si Giancarlo Esposito, ay binigkas ang Shahada at kahapon ay nanalangin sa moske kasama ang production team."
Mga reaksyon sa social media
Ang inilabas na video ng panalangin ni Esposito kasama ang mga miyembro ng production team sa moske ay malawakang ibinalita sa social media. Ang mga Arab-speaking user, lalo na sa Saudi Arabia at mga bansa sa Persian Gulf, ay mainit na tinanggap ang balitang ito. Si Dawoud Al-Sharyan, Saudi na manunulat, bilang tugon sa pangyayaring ito ay sumulat: "Ang kuwento ng pagbabalik-loob ni Giancarlo Esposito sa Islam ay nagpapatunay sa kahulugan ng kilalang kasabihan na 'Ang relihiyon ay isang transaksyon.'"
Proyektong "Seven Dogs" at pag-unlad ng industriya ng pelikula sa Saudi Arabia
Ang pelikulang "Seven Dogs," na isinulat ni Turki Al-Sheikh at ginawa ng Saudi Entertainment Authority, ay isa sa malalaking proyekto ng pelikula ng bansang ito na may partisipasyon ng mga aktor mula sa Egypt (Karim Abdel Aziz at Ahmed Ezz), India (Salman Khan), at Italy (Monica Bellucci). Ang proyektong ito ay bahagi ng pagsisikap ng Saudi Arabia na paunlarin ang industriya ng pelikula at akitin ang mga internasyonal na talento.
Kapansin-pansin na si Esposito, 68, ay hindi pa nagpapakita ng independiyenteng opisyal na reaksyon sa balitang ito. Bilang karagdagan sa kanyang hindi malilimutang papel bilang Gus Fring sa Breaking Bad, gumanap din siya sa mga seryeng Better Call Saul, The Mandalorian, at The Boys.
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