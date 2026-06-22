Doha – Qatari news agencies (Hunyo 22, 2026) – Ang Ministry of Interior ng Qatar kaninang madaling-araw ng Lunes ay nag-ulat ng isang napakalakas na p

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Doha – Qatari news agencies (Hunyo 22, 2026) – Ang Ministry of Interior ng Qatar kaninang madaling-araw ng Lunes ay nag-ulat ng isang napakalakas na pagsabog sa "Ras Laffan" gas facility na matatagpuan 80 kilometro sa hilaga ng Doha. Ang pagsabog na ito, na naganap noong gabi ng Linggo, ay nag-iwan ng hindi bababa sa 54 na sugatan at 18 nawawala. Ang state-owned company na QatarEnergy ay nagpahayag na ang insidenteng ito ay naganap sa panahon ng pagtatangka na muling patakbuhin ang "Barzan" facility.
Batay sa pahayag ng Ministry of Interior ng Qatar, ang pagsabog ay sanhi ng isang "technical malfunction" o "operational error" at hindi isang panlabas na pag-atake. Sa kabila nito, itinuturo ng mga eksperto na ang Ras Laffan facility ay tinarget ng missile at drone attacks sa panahon ng kamakailang digmaan sa Iran, at ang bahagi nito ay hindi na nakakapagpatakbo. Ang sunog ay naganap pagkatapos ng pagsabog at ang mga rescue team, sa pakikipagtulungan ng "Lekhwiya" forces (internal security ng Qatar), ay naghahanap sa 18 nawawala.
Ang Barzan facility ay isa sa pinakamahalagang imprastraktura ng enerhiya ng Qatar na may araw-araw na kapasidad ng produksyon ng mga 1.4 bilyong kubikong talampakan ng gas, na pangunahing ginagamit para sa produksyon ng kuryente at desalination ng tubig. Ang Ras Laffan ay din ang pinakamalaking terminal ng pag-export ng liquefied natural gas (LNG) sa mundo na may 14 na linya ng produksyon at taunang kapasidad na 77 milyong tonelada. Ang anumang pangmatagalang pagkagambala sa pasilidad na ito ay maaaring makaapekto sa mga pandaigdigang merkado ng enerhiya. Idiniin ng mga opisyal ng Qatar na walang pagtagas ng gas o mapanganib na materyales na naganap na magdudulot ng banta sa pampublikong kaligtasan.
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