Tehran – Public Relations ng Quds Force ng IRGC (Hunyo 22, 2026) – Si Sardar Lieutenant General Esmail Ghaani, kumander ng Quds Force ng IRGC, sa pama

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tehran – Public Relations ng Quds Force ng IRGC (Hunyo 22, 2026) – Si Sardar Lieutenant General Esmail Ghaani, kumander ng Quds Force ng IRGC, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang mensahe na nakatutok sa mga sundalo ng hukbo ng Zionist regime, ay tumugon sa paglala ng mga nasawi ng rehimeng ito sa timog Lebanon at nagbabala sa kanila na umalis sa rehiyong ito sa lalong madaling panahon.
Binanggit ni Sardar Ghaani ang mga pinakabagong pag-unlad sa larangan at mga ulat tungkol sa pagkamatay ng dose-dosenang sundalong Israeli sa nakalipas na 48 oras sa mga labanan sa timog Lebanon (kabilang sa estratehikong lugar ng "Ali al-Taher" at iba pang mga aksis), at sumulat na nakatutok sa mga sundalong Israeli: "Mga mananakop at teroristang Zionist na sundalo, sa wala pang 4 na araw ay nagtamo kayo ng 100 nasawi!!! Kung hindi kayo lalabas sa timog Lebanon nang sarili ninyong mga paa, ang epiko ng taong 2000 ay mauulit muli; ang parehong taon na tumakas kayo sa lupaing ito nang may kahihiyan at pagkaaba."
Sa pagpapatuloy, binanggit ng kumander ng Quds Force ng IRGC ang makasaysayang karanasan ng nakakahiyang pag-urong ng hukbo ng Israel mula sa timog Lebanon noong 2000 na naganap pagkatapos ng 22 taon ng pananakop at sa ilalim ng presyon ng Islamic resistance, at idiniin na ngayon din, kung kayo ay magpipilit sa pagsalakay at pananakop, "kayo ay palalayasin nang may kahihiyan at pagkatalo." Tinapos niya ang kanyang mensahe sa isang maikli at nagbabantang parirala: "Kayo ang bahala."
Detalye ng mga nasawi sa nakalipas na 4 na araw ng hukbo ng Israel sa Lebanon
Batay sa mga opisyal na ulat ng hukbo ng Israel at Hebrew media, sa nakalipas na 4 na araw (mula Hunyo 19 hanggang 22), 7 sundalong Israeli ang namatay sa mga labanan sa timog Lebanon at dose-dosenang iba pa ang nasugatan. Kabilang sa mga nasawi na ito sina Lieutenant Colonel Dor Gedalia Ben Simhon, kumander ng 52nd Battalion, at sundalong Nir Ben Ari, at sundalong Yoav Klein. Gayunpaman, sa kanyang mensahe, tinukoy ni Sardar Ghaani ang higit sa 100 nasawi, na malamang na kinabibilangan ng mga sugatan at hindi naiulat na mga nasawi sa larangan.
Kasaysayan: 22 taon ng pananakop at pag-urong noong 2000
Ang pagtukoy ni Sardar Ghaani sa epiko ng taong 2000 ay nagpapaalala sa pag-alis ng mga sundalong Israeli mula sa timog Lebanon pagkatapos ng 22 taon ng pananakop. Noong Mayo 24, 2000, ang hukbo ng Israel, pagkatapos ng walang tigil na presyon ng Islamic resistance at habang nagtamo ng mabibigat na nasawi, ay napilitang umatras mula sa lahat ng sinasakop na lugar sa timog Lebanon. Ang pangyayaring ito ay itinuturing na isa sa pinakamalaking military at strategic na pagkatalo ng Zionist regime sa kasaysayan nito, at patuloy na binabanggit sa panitikan ng paglaban bilang isang huwarang modelo ng tagumpay.
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