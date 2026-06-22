Lucerne, Switzerland – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 22, 2026) – Ang mga larawan mula sa gilid ng quadripartite talks ng Iran at Ameri

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Lucerne, Switzerland – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 22, 2026) – Ang mga larawan mula sa gilid ng quadripartite talks ng Iran at Amerika sa Bürgenstock Hotel malapit sa Lucerne, Switzerland, ay inilabas na nagpapakita ng pagpupulong at pag-uusap ni Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Punong Ministro at Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Qatar, sa Amerikanong delegasyon sa ilalim ni JD Vance, Bise Presidente ng Amerika.
Ang Qatar at Pakistan ay naroroon bilang mga pangunahing tagapamagitan sa mga usapang ito. Batay sa magkasanib na pahayag ng Qatar at Pakistan, ang yugtong ito ng usapan na nagsimula noong Linggo (Hunyo 21) ay ginanap sa isang "positibo at produktibong" kapaligiran at ang "nakapagpapatibay na pag-unlad" ay nakamit kabilang ang paglikha ng isang mekanismo para sa pagpapatuloy ng teknikal na usapan.
Ang magkabilang panig ay sumang-ayon na bumuo ng isang mataas na komite na mamamahala sa pampulitikang pangangasiwa sa proseso ng pamamagitan. Gayundin, isang direktang linya ng komunikasyon ang nilikha upang maiwasan ang mga hindi pagkakaintindihan sa Strait of Hormuz, at isang "de-escalation cell" ang nabuo na may partisipasyon ng magkabilang panig at mga opisyal ng Lebanon upang matiyak ang pagsunod sa pagtigil ng military operations sa Lebanon.
Ang teknikal na usapan tungkol sa lahat ng mga isyu ay magpapatuloy hanggang sa katapusan ng linggo sa Bürgenstock Hotel. Inaasahan na ang teknikal na usapan tungkol sa mga hindi pa nalulutas na isyu kabilang ang nuclear program ng Iran at ang mekanismo para sa pagpapatatag ng tigil-putukan sa Lebanon ay magpapatuloy sa loob ng isang 60-araw na panahon.
Kapansin-pansin na sa gilid ng mga usapang ito, isang video ng tila malamig na pagharap ni Sheikh Mohammed kay JD Vance ay malawakang ibinalita sa social media. Sa pelikulang ito, sa halip na salubungin ang Bise Presidente ng Amerika, ang Punong Ministro ng Qatar ay direktang pumunta kay Shehbaz Sharif, Punong Ministro ng Pakistan, at nakipagkamay sa kanya nang mainit. Sa kabila ng malawakang reaksyon sa cyberspace, walang alinman sa mga gobyernong naroroon sa usapan ang itinuring ito bilang isang nakakainsultong diplomatikong aksyon, at walang opisyal na pahayag na inilabas tungkol dito.
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