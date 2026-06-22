Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapahayag ng pakikiisa ng mga tagahangang Bosnian sa Palestine sa Los Angeles.
Ang mga tagahangang Bosnian sa lungsod ng Los Angeles, sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga bandila at banner ng Palestine, ay nagpahayag ng kanilang suporta sa mga mamamayan ng Palestine.
Los Angeles – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 22, 2026) – Kasabay ng pagdaraos ng 2026 World Cup sa lungsod ng Los Angeles, isang grupo ng mga Bosnian na tagahanga na naroroon sa lungsod na ito, sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga bandila at banner ng Palestine, ay nagpahayag ng kanilang pakikiisa sa inaaping mga mamamayan ng Palestine. Ang hakbang na ito ay ginawa sa panahong ang pambansang koponan ng Bosnia ay nasa group stage ng World Cup kasama ang mga koponan ng Argentina, Hungary, at Senegal. Ang mga tagahangang Bosnian, sa pamamagitan ng pagkilos na ito, habang sinusuportahan ang mithiin ng Palestine, ay humiling ng pagtigil ng digmaan at genocide sa Gaza. Ang mga larawang inilabas mula sa pagkilos na ito ay malawakang ibinalita sa social media at sinalubong ng pagtanggap ng mga gumagamit.
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