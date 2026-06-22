Video| Mapait na pag-amin ng isang Amerikanong opisyal; "Pagsuko ng Iran" ay isang guni-guni lamang!; Bakit nahuli ang Amerika sa digmaan sa Iran?

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mapait na pag-amin ng isang Amerikanong opisyal; "Pagsuko ng Iran" ay isang guni-guni lamang!; Bakit nahuli ang Amerika sa digmaan sa Iran?.
Inamin ng dating ambassador ng Amerika sa Israel na ang kahilingan ni Trump para sa "ganap at walang pasubaling pagsuko ng Iran" ay imposible mula sa simula, at ang istruktura ng kapangyarihan sa Iran ay hindi babagsak sa pamamagitan ng pagpatay sa mga lider o military pressure.
Inamin din niya na sa gitna ng digmaan, napagtanto ng Amerika na ang pangangailangan nito na maging bukas ang Strait of Hormuz ay higit pa sa pangangailangan ng Iran na makakuha ng mga konsesyon mula sa Washington.
Idiniin ng Amerikanong opisyal na ito na ang mismong katotohanang ito ay sa huli ay naglipat ng bargaining power sa Iran at sumira sa mga unang kalkulasyon ng White House.
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