Najaf – ABNA news agency (Hunyo 22, 2026) – Kasabay ng buwan ng Muharram at mga araw ng pagluluksa, ginanap ang siyentipikong pagpupulong na "Pagsusur

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Najaf – ABNA news agency (Hunyo 22, 2026) – Kasabay ng buwan ng Muharram at mga araw ng pagluluksa, ginanap ang siyentipikong pagpupulong na "Pagsusuri sa personalidad ng dakilang fakih na si Ayatollah al-Uzma Fayyad" na may layuning parangalan ang yumaong sanggunian at ipaliwanag ang siyentipiko, kultural, at panlipunang aspeto ng kanyang personalidad.
Ang pagpupulong na ito ay ginanap sa presensya ni Hojjat al-Islam wal-Muslimin Mohammad Javad Borhani, mananaliksik at tagasalin ng mga akda ni Ayatollah Fayyad, at Mohammad Ali Hosseini, isa sa mga dating responsable sa pagpapatupad ng mga proyekto ng Ayatollah al-Uzma Fayyad Foundation sa mga sentral na rehiyon ng Afghanistan, at tinalakay ang siyentipikong pamana at mga serbisyo ng kilalang iskolar na ito.
Ang Dakilang Ayatollah Sheikh Mohammad Ishaq al-Fayyad (ipinanganak 1930 sa Afghanistan – namatay noong Hunyo 4, 2026 sa Baghdad), isa sa mga kilalang sanggunian ng Shia world, ay nag-aral at nagturo sa loob ng maraming taon sa seminaryo ng Najaf at isa sa mga natatanging estudyante ni Ayatollah al-Uzma al-Khoei. Ang kanyang labi ay inilibing noong Hunyo 6 sa tabi ng banal na dambana ni Imam Ali sa Najaf.
Para sa buong video ng pagpupulong na ito, bisitahin ang sumusunod na link.
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