Video| Fox News host: Ang paghinto ng digmaan hanggang sa halalan sa Nobyembre ay pabor kay Trump at sa mga Republican

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Fox News host: Ang paghinto ng digmaan hanggang sa halalan sa Nobyembre ay pabor kay Trump at sa mga Republicanx.
Brian Kilmeade:
Panahon na upang tumingin sa mas malaking larawan para sa kabutihan ng bansa, dahil ito ang dapat gawin ng isang pangulo.
Dapat pansamantalang ihinto ng pangulo ang digmaan, at ang pagpigil sa Iran mula sa isang ligtas na distansya ay lohikal sa loob at pampulitika. Ito ay magbibigay sa mga Republican ng tunay na pagkakataon na magtagumpay sa midterm elections; isang bagay na kailangan nila, at mag-iiwan din ng mas maraming pera sa bulsa ng mga Amerikano.
At kung ang Iran ay patuloy na kumilos tulad ng isang estadong sumusuporta sa terorismo at patuloy na magpataw ng presyon laban sa atin kasabay ng walang katapusang at walang saysay na usapan, sa oras na iyon ay masasaksihan natin ang "Operation Epic Fury 2"; ang ikalawang bersyon ng operasyong iyon.
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