Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-aangkin ng Amerika: Ang Iran ay nangako na papasukin ang mga inspektor ng Nuclear Agency.
Si Scott Bessent, Kalihim ng Treasury ng Amerika, sa isang pahayag sa X network ay inangkin na ang Iran ay nangako na papayagan ang mga inspektor ng International Atomic Energy Agency na pumasok sa teritoryo nito.
Sumulat siya sa X network:
"Kasabay ng produktibong usapan sa Switzerland, ang Iran ay nangako sa malaya at libreng transit sa Strait of Hormuz at pagbibigay ng pahintulot para sa pagpasok ng mga inspektor ng International Atomic Energy Agency sa bansang iyon."
Idinagdag niya:
"Bilang bahagi ng balangkas na iyon, ang Treasury Department ay naglabas ng isang pangkalahatang 60-araw na lisensya upang pahintulutan ang produksyon, supply, at pagbebenta ng langis ng Iran."
Washington – US Department of the Treasury (Hunyo 22, 2026) – Si Scott Bessent, Kalihim ng Treasury ng Amerika, ngayon sa pagpapalabas ng isang pahayag sa X social network (dating Twitter) ay nag-ulat ng pagpapalabas ng isang pangkalahatang 60-araw na lisensya para sa produksyon, supply, at pagbebenta ng langis ng Iran, at inangkin na ang Tehran, bilang kapalit ng hakbang na ito, ay nangako sa libreng transit sa Strait of Hormuz at pagtanggap ng mga inspektor ng International Atomic Energy Agency (IAEA).
Batay sa lisensyang ito, na may bisa hanggang Agosto 21, ang pagbebenta ng krudong langis, petrochemical products, at petroleum derivatives ng Iran sa mga pandaigdigang merkado at maging sa Estados Unidos ay pinahintulutan. Ang lisensyang ito ay nagpapahintulot din sa mga transaksyong petrolyo ng Iran na gamitin ang dolyar ng Amerika.
Inilarawan ni Bessent ang hakbang na ito bilang resulta ng "produktibong usapan" sa Switzerland at idiniin na ang Iran sa mga usapang ito ay nangako na titiyakin ang "malaya at bukas na transit" sa Strait of Hormuz at papayagan ang mga inspektor ng ahensya na pumasok sa teritoryo nito. Inilarawan din ni JD Vance, Bise Presidente ng Amerika, ang kasunduang ito bilang "isang malaking tagumpay para sa mga Amerikano" at "unang hakbang patungo sa permanenteng nuclear disarmament ng Iran." Ayon kay Vance, ang huling pagkakataon na ang ahensya ay nagkaroon ng access sa mga idineklarang site ng Iran ay noong Hunyo 2025, at mula nang magsimula ang digmaan noong Pebrero 2026, ang lahat ng field verification activities ng ahensya sa Iran ay tumigil.
Gayunpaman, inilarawan ng internasyonal na media ang hakbang na ito bilang "isang malinaw na pagliko sa patakaran ng Amerika." Sumulat ang New York Times sa isang ulat na ang lisensyang ito ay nagpapadali sa ruta ng pag-export ng langis ng Iran sa presyo ng merkado, samantalang dati, ang Iran ay napilitang magbenta ng langis nito nang may diskwento dahil sa mga parusa. Ang mga opisyal ng Amerika, sa pagtukoy sa mataas na gastos ng digmaan sa pandaigdigang ekonomiya, ay nagpahayag na handa silang mag-alok ng "mga pinansyal na gantimpala" kapalit ng muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at pagtatapos ng digmaan.
Ang pag-unlad na ito ay naganap sa panahong ang mga opisyal ng Iran ay hindi pa nagpapakita ng opisyal na tugon sa pag-aangkin na ito. Gayunpaman, si Abbas Araghchi, Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Iran, ay sumulat noon sa X social network na ang mga tagapamagitan ay nakamit ang "malaking pag-unlad para sa pagtatapos ng digmaan sa Lebanon," ngunit ang "tunay na pagsubok" ng usapan ay ang tagumpay ng mekanismo ng pagtigil ng mga labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ang presyo ng Brent crude oil, sa pagpapalabas ng balitang ito, ay bumaba ng higit 3.5 porsyento sa $77.7 bawat bariles.
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