Video| Hindi bababa sa 14 na katao ang nasawi sa isang malaking sunog na sumiklab sa isang gusaling pangkomersiyo sa Aliganj, Lucknow, hilagang India

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hindi bababa sa 14 na katao ang nasawi sa isang malaking sunog na sumiklab sa isang gusaling pangkomersiyo sa Aliganj, Lucknow, hilagang India, noong Lunes, Hunyo 22, 2026. Ang gusali ay naglalaman ng isang pet shop at veterinary clinic sa ibabang palapag, at isang animation training center at study center sa itaas na palapag.
Ayon sa mga ulat, sumiklab ang apoy bandang ika-3 ng hapon sa gusaling may tatlong palapag sa Usha Mehta Marg, Aliganj. Mabilis na kumalat ang apoy at makapal na usok, na nag-trap sa maraming tao sa loob. Karamihan sa mga biktima ay mga mag-aaral na may edad 16 hanggang 24 taong gulang.
Nagsagawa ng rescue operation ang mga bumbero, pulisya, at mga koponan ng NDRF. Gumamit sila ng mga hydraulic platform at nag-drill ng mga butas sa mga pader upang maabot ang mga nakulong. Ang ilang biktima ay nakitaan na tumalon mula sa mga bintana upang makatakas sa apoy.
Inilipat ang mga nasugatan sa KGMC Trauma Centre. Kinumpirma ni Deputy Chief Minister Brajesh Pathak ang bilang ng mga nasawi. Nagpahayag ng pakikiramay si Punong Ministro Narendra Modi at nag-anunsyo ng kabayarang ₹2 lakh (mga $2,400) para sa mga pamilya ng mga nasawi at ₹50,000 (mga $600) para sa mga nasugatan. Iniutos din ni Chief Minister Yogi Adityanath ang isang mataas na antas ng imbestigasyon sa insidente.
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