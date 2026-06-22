London – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 22, 2026) – Pagkatapos ng maraming buwan ng lumalaking presyon mula sa loob ng Labour Party, an

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-London – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 22, 2026) – Pagkatapos ng maraming buwan ng lumalaking presyon mula sa loob ng Labour Party, ang Punong Ministro ng Britanya, Sir Keir Starmer, noong Lunes sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag sa harap ng opisina ng punong ministro sa 10 Downing Street, ay nagpahayag ng kanyang pagbibitiw mula sa pamumuno ng Labour Party at pagkapunong ministro.
Sa kanyang emosyonal na talumpati, sinabi ni Starmer na ginawa niya ang desisyong ito pagkatapos na ang kanyang partido ay nagpasyang siya ay "hindi ang pinakamahusay na opsyon para sa pamumuno ng partido sa mga susunod na halalan." Sa pagdeklara na "tinatanggap niya ang sagot na ito nang may karangalan," ipinahayag niya na kaninang umaga ay ipinaalam niya ang kanyang desisyon kay Haring Charles III.
Mga dahilan at konteksto ng pagbibitiw
Ang pagbibitiw na ito ay naganap pagkatapos ng mahabang panahon ng pampulitikang presyon na pinalala ng mahinang resulta ng Labour Party sa lokal na halalan noong Mayo at malalim na mga lamat sa mga patakaran sa badyet at depensa. Ang huling punto ng pagbabago ay ang tiyak na tagumpay ni Andy Burnham, dating alkalde ng Greater Manchester, sa by-election ng Makerfield constituency noong Biyernes.
Si Starmer, na naluklok sa kapangyarihan noong Hulyo 2024 na may tiyak na mayorya, ay hindi nabawi ang kanyang nawalang popularidad. Pinuna rin siya dahil sa mga kontrobersyal na desisyon tulad ng pagbabago ng direksyon sa tatlong pangunahing patakaran sa loob ng isang buwan at ang paghirang kay Lord Mandelson bilang ambassador sa Amerika (na tinanggal dahil sa koneksyon kay Jeffrey Epstein).
Proseso ng paglipat ng kapangyarihan at hinaharap na pampulitika
Ipinahayag ni Starmer na mananatili siya bilang "pansamantalang" punong ministro hanggang sa gaganapin ang bagong halalan sa pamumuno. Hiniling niya sa National Executive Committee ng partido na itakda ang iskedyul para sa halalan; ang pagpaparehistro ng mga kandidato ay magsisimula sa Hulyo 9 at magpapatuloy hanggang Hulyo 16, at ang bagong pinuno ng partido ay matutukoy sa oras ng pagbubukas ng Parliament noong Setyembre.
Burnham; nangungunang kandidato para sa paghalili
Inaasahan na si Andy Burnham, na manunumpa bilang miyembro ng Parliament sa Lunes, ang mauuna sa kompetisyon para sa paghalili kay Starmer. Ang dating Ministro ng Kalusugan, si Wes Streeting, na nagbitiw din sa gobyerno ni Starmer, ay nagpahayag ng kanyang suporta kay Burnham.
Sa pagbibitiw ni Starmer, ang Britanya ay magkakaroon ng ikapitong punong ministro mula noong 2016, at ito ang pinakamataas na antas ng pagbabago sa halos dalawang siglo.
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