Tehran – Civil Aviation Organization (Hunyo 22, 2026) – Inihayag ng Civil Aviation Organization ng Islamic Republic of Iran sa pamamagitan ng pagpapal

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tehran – Civil Aviation Organization (Hunyo 22, 2026) – Inihayag ng Civil Aviation Organization ng Islamic Republic of Iran sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang anunsyo ang mga detalye ng mga paghihigpit sa flight kasabay ng pagdaraos ng mga seremonya ng pagpapaalam, prusisyon, at libing ng banal na labi ng martir na pinuno ng Islamic Revolution.
Batay sa anunsyong ito na inaprubahan sa isang espesyal na pulong noong Hunyo 20, 2026, ang mga paghihigpit ay ipapatupad tulad ng sumusunod:
Hulyo 4: Kasabay ng pagdaraos ng seremonya ng pagbibigay-pugay ng mga opisyal, walang paggalaw ng pasahero ang gagawin sa Mehrabad at Imam Khomeini airports.
Hulyo 5-6: Ang Mehrabad at Imam Khomeini airports ay magpapatakbo na may limitadong kapasidad at pagtanggap ng pasahero.
Hulyo 7: Ang mga paghihigpit sa flight sa Tehran terminal ay paiigtingin at walang paggalaw ng pasahero ang gagawin.
Hulyo 8-9: Ang pagtanggap at paggalaw ng mga pasahero sa mga paliparan ng Tehran ay may limitasyon. Gayundin, ang lahat ng pangkalahatang aviation flight sa loob ng Qom province ay ipinagbabawal sa dalawang araw na ito.
Hulyo 9-10: Ang Mashhad airport ay haharap sa operational limitations at sa Hulyo 10, walang paggalaw ng pasahero ang gagawin sa paliparan na ito.
Bukod dito, ang lahat ng pangkalahatang aviation flight sa loob ng Tehran terminal area (TMA) mula Hulyo 4 hanggang 8 ay ipinagbabawal, at tanging ang mga air patrol at helicopter flights na may kaugnayan sa seremonya ang hindi kasama sa panuntunang ito.
Kapansin-pansin na bago ito, ang gobernador ng Qom ay nagpahayag din na ang pangunahing ruta ng prusisyon ay mula sa banal na dambana ni Hazrat Masoumeh hanggang sa Jamkaran Mosque, at inaasahan na isang milyong tao ang lalahok sa seremonyang ito.
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