Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Baghdad – Mga ahensya ng balita ng Iraq (Hunyo 22, 2026) – Si Atheer al-Shar, political analyst ng Iraq at eksperto sa mga usapin sa rehiyon, sa isang panayam sa Al-Maaloumah network na binanggit ang 100 araw na paghaharap sa pagitan ng Iran at Amerika, ay idiniin na ang Tehran, sa pamamagitan ng paninindigan laban sa military at political pressures, ay praktikal na nagpabigo sa proyekto ng "Bagong Gitnang Silangan" ng Amerika.
Sinabi ni al-Shar na ang Washington, sa kabila ng air superiority at malawak na military resources, ay inaasahan na ang Iran ay susuko sa maikling panahon, ngunit ang paglaban ng sandatahang lakas ng Iran at ang katatagan ng mga tao ng bansa ay sumira sa mga equation na idinisenyo upang lumikha ng "Bagong Gitnang Silangan." Idinagdag niya na ang Amerika, sa digmaang ito, ay naghahangad na baguhin ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon at pahinain ang axis of resistance, ngunit ipinakita ng mga resulta sa larangan na hindi lamang humina ang Iran, kundi sa pamamagitan ng pagpapanatili ng missile at nuclear capability nito, ay pinatatag ang posisyon nito bilang isang determinadong manlalaro sa rehiyonal na equation.
Binanggit din ng analyst ng Iraq ang kamakailang pag-unawa ng Iran at Amerika, at inilarawan ito bilang "implicit na pagtanggap ng Washington sa pagkabigo na makamit ang mga military objectives nito" at sinabi na ang kasunduang ito ay nagpapakita na ang Iran, gamit ang military at diplomatikong kasangkapan, ay nagawang baguhin ang mga pressure lever sa pabor nito. Ipinahiwatig ni al-Shar sa pagtatapos na ang proyekto ng "Bagong Gitnang Silangan," na batay dito ang papel ng Iran sa rehiyon ay dapat na mabawasan, ay nahaharap na ngayon sa isang bagong katotohanan kung saan ang Iran ay kinikilala bilang isang maimpluwensya at hindi matatanggal na kapangyarihan.
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