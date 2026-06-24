Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Spokesperson ng Kremlin: Ang memorandum of understanding ng Iran at Amerika ay nakabubuo para sa rehiyon at sa buong mundo
Spokesperson ng Kremlin:
Ang memorandum of understanding ng Islamic Republic of Iran at ng Estados Unidos ng Amerika para sa pagtatapos ng digmaan ay isang nakabubuo at positibong hakbang para sa rehiyon at sa buong mundo.
Si Dmitry Peskov noong Miyerkules sa gilid ng ika-12 International Scientific at Expert Forum ng Primakov Readings sa Moscow ay nagdagdag: Tiyak na nagbibigay kami ng malaking halaga sa memorandum na ito.
Moscow – Sputnik (Hunyo 24, 2026) – Si Dmitry Peskov, spokesperson ng Kremlin, noong Miyerkules sa gilid ng ika-12 International Scientific at Expert Forum ng Primakov Readings sa Moscow, ay inilarawan ang 14-artikulo na memorandum of understanding ng Iran at Amerika bilang "isang napakapositibo at nakabubuting hakbang para sa rehiyon at sa buong mundo" at sinabi na pinahahalagahan ng Russia ang mga pagsisikap ng mga tagapamagitan kabilang ang Pakistan, Qatar, at Oman upang makamit ang pag-unawang ito.
Binanggit ni Peskov ang mahalagang papel ng memorandum na ito sa pagtatapos ng 100 araw na digmaan sa pagitan ng Iran at Amerika, at idiniin na ang pagbabawas ng tensyon sa Persian Gulf at ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz ay makakatulong nang malaki sa pag-aayos ng mga sugat na dulot sa pandaigdigang ekonomiya na nagambala ng labanang ito. Idinagdag niya na ang Russia ay palaging nagbibigay-diin sa pagresolba ng mga isyu sa pamamagitan ng diplomasya at usapan, at itinuturing ang kasunduang ito bilang isang hakbang sa tamang direksyon.
Ipinahiwatig din ng spokesperson ng Kremlin na "ang pangwakas na kasunduan sa pagitan ng Amerika at Iran ay hindi pa naabot at ang nilagdaang memorandum of understanding ay isang hakbang lamang sa landas na ito." Batay sa memorandum na ito, na nilagdaan sa elektronikong paraan ng mga pangulo ng dalawang bansa noong Hunyo 18, binalak na makipag-usap sa susunod na 60 araw tungkol sa nuclear program ng Iran at pag-alis ng mga parusa. Nagpahayag si Peskov sa pagtatapos ng pag-asa na ang mga susunod na usapan ay magpapatuloy nang may mabuting pananampalataya at makamit ang mga konkretong resulta, at ang memorandum na ito ay magbigay-daan sa matatag na kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
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