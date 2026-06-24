Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-atake ng drone ng Israel sa isang sasakyan sa timog Lebanon
Iniulat ng tagapagbalita ng Al Jazeera ang pag-atake ng drone ng Zionist regime sa isang sasakyan malapit sa bayan ng Kfar Rumman sa timog Lebanon.
Beirut – Lebanese National News Agency (NNA) na binanggit ang tagapagbalita ng Al Jazeera (Hunyo 24, 2026) – Isang drone ng Zionist regime noong Martes ang tinarget ang isang sasakyan sa suburb ng "Dabsha" hill sa bayan ng Kfar Rumman, sa Nabatieh province. Ang kalsadang ito ay patungo sa estratehikong tagaytay ng "Ali al-Taher" na sa mga nakaraang araw ay nakasaksi ng matinding labanan. Kasabay nito, iniulat ng mga news source ang isa pang drone attack sa isang minibus sa bayan ng "Barashit" sa timog Lebanon na nagresulta sa pagkamatay ng isang bata.
Ang mga pag-atakeng ito ay ginagawa sa panahong sa kabila ng memorandum of understanding sa tigil-putukan noong Hunyo 18 sa pagitan ng Iran at Amerika na nagbibigay-diin sa "agarang at permanenteng pagtigil ng mga military operations sa lahat ng larangan kabilang ang Lebanon," muling nilabag ito ng Zionist regime. Inangkin ng hukbo ng Israel na ang pag-atakeng ito ay ginawa bilang tugon sa banta ng dalawang "Hezbollah operatives" sa Ali al-Taher ridge.
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