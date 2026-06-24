Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Seremonya ng pagluluksa ng Tasu'a sa banal na dambana ni Hazrat Masoumeh (sumakanya nawa ang kapayapaan).
Larawan: Hamid Abedi - ABNA
Qom – ABNA news agency (Hunyo 24, 2026) – Kasabay ng pagdating ng gabi ng Tasu'a, isang seremonya ng pagluluksa at pagdadalamhati ang ginanap sa banal na dambana ni Hazrat Masoumeh (sumakanya nawa ang kapayapaan) na may malawakang presensya ng mga pilgrim at tagapaglingkod ng makalangit na dambanang ito. Ipinapakita ng mga larawang ipinadala ni Hamid Abedi, photographer ng ABNA news agency, na ang mga tagapaglingkod at pilgrim, sa pamamagitan ng pagbibihis ng itim sa mga looban at silid ng banal na dambana, ay nagsagawa ng pagluluksa para kay Abul Fadl al-Abbas (sumakanya nawa ang kapayapaan) at sa mga martir ng Karbala. Ang malaking pagtitipon ng mga nagdadalamhati sa iba't ibang looban at silid ng banal na dambana, sa pamamagitan ng pagpapalo ng dibdib at paggamit ng mga tanikala, ay lumikha ng isang kapaligiran na puno ng espiritwalidad at pagmamahal sa pamilya ng Propeta.
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