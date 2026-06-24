Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pinabulaanan ng mga opisyal ng Iran ang mga pahayag ni Rafael Grossi, Director General ng International Atomic Energy Agency (IAEA), na magsasagawa ng inspeksyon ang ahensya sa mga pasilidad na nukleyar ng Iran.
Si Grossi, sa isang press conference sa Fukushima Daiichi nuclear power plant sa Japan, ay nagsabi na ang Memorandum of Understanding (MOU) sa pagitan ng Iran at US ay "malinaw" na nagsasaad na ang mga aktibidad na nukleyar ay "mangyayari sa ilalim ng pangangasiwa ng IAEA." Aniya, "Malinaw, upang gawin iyon, kailangan naming mag-inspeksyon. Kung ito man ay mangyari sa makalawa, o sa isang linggo, o sa 10 araw, ito ay mahalaga ngunit hindi mahalaga. Ito ay mangyayari."
Gayunpaman, ang mga opisyal ng Iran ay nanindigan sa kanilang posisyon na walang kasunduan na naabot tungkol sa mga inspeksyon, lalo na sa mga pasilidad na binomba noong digmaan. Sinabi ni Kazem Gharibabadi, Deputy Foreign Minister ng Iran, na ang pag-access sa mga pasilidad na ito at mga nukleyar na materyales ay "tatalakayin lamang sa loob ng balangkas ng isang pangwakas na kasunduan sa US at pagkatapos na magawa ang mga praktikal na hakbang upang alisin ang lahat ng mga parusa."
Si Esmail Baghaei, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran, ay nagsabi na walang "detalyadong talakayan" ang naganap at walang plano na payagan ang mga inspektor ng IAEA na makapasok sa mga pasilidad na nukleyar na binomba ng US noong 12-araw na digmaan noong Hunyo 2025. Binanggit din niya na ang Iran ay walang naging pagpupulong kay Grossi sa Switzerland.
Kinilala ni Grossi ang magkasalungat na pahayag, na tinawag itong isang "digmaan ng mga salita" ngunit iginiit na ang mga inspeksyon ay magaganap batay sa MOU.
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