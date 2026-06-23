Washington – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 22, 2026) – Ang mga Democrat ng House Foreign Affairs Committee ng Amerika noong Lunes sa i

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Washington – Internasyonal na mga ahensya ng balita (Hunyo 22, 2026) – Ang mga Democrat ng House Foreign Affairs Committee ng Amerika noong Lunes sa isang pahayag ay nagpahayag na ang mga aksyon ng administrasyon ni Donald Trump patungo sa Iran ay hindi umaayon sa mga nakaraang kondisyon at posisyon ng Washington tungkol sa kasunduan sa Tehran. Idiniin nila na ang mga nakaraang opisyal ng gobyerno ay ilang beses nang nagpahayag na ang pagbawas ng mga parusa ay nakasalalay sa pag-unlad sa nuclear program ng Iran at sa mga aktibidad ng mga rehiyonal na kaalyado nito, ngunit ayon sa mga Democrat, "wala sa mga bagay na ito ang nalutas, ngunit ang rehimen (Iran) ay nakinabang mula sa malawakang pagbawas ng mga parusa na pinangarap nito sa loob ng mga dekada."
Tinawag din ni Chuck Schumer, lider ng minorya ng Senado, ang kasunduan bilang "isang matinding pagkatalo" at inilarawan ito bilang kulang sa transparency at nagpapahina sa estratehikong posisyon ng Amerika. Sinabi ni Tim Kaine, senador ng Democrat mula sa Virginia, sa paghahambing sa JCPOA: "Nagbibigay kami ng mas maraming konsesyon kaysa sa nakuha namin sa JCPOA." Binanggit din ni Pramila Jayapal, kinatawan ng Democrat, ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at idiniin na bago ang digmaan, ang daang ito ay bukas din, at ngayon ang Amerika ay nasa mas masahol na posisyon kaysa dati.
Hiniling din ng mga Democrat ang agarang pagsumite ng buong teksto ng memorandum of understanding sa Kongreso at ang pagdaraos ng isang pagdinig tungkol sa mga detalye nito, kabilang ang diskarte ng gobyerno sa pagbawas ng mga parusa at ang 300 bilyong dolyar na reconstruction fund ng Iran.
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