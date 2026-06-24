Video| Walang katapusan ang mga pagmamalabis ni Trump; kakaibang post ni Trump tungkol sa pagkakaroon ng nuclear weapon ng Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Walang katapusan ang mga pagmamalabis ni Trump; kakaibang post ni Trump tungkol sa pagkakaroon ng nuclear weapon ng Iran.
Batay sa mga kamakailang post ni Donald Trump sa Truth Social at sa kanyang mga pahayag sa harap ng mga mamamahayag, ang mga bago at kakaibang pag-aangkin tungkol sa nuclear program ng Iran ay itinaas na sinalubong din ng reaksyon ng mga opisyal ng Iran.
1. Pag-aangkin ng kasunduan para sa "walang hanggang inspeksyon" at "nuclear honesty"
Nag-claim si Trump sa isang post sa Truth Social na ang Iran ay sumang-ayon sa pagsasagawa ng nuclear inspections sa pinakamataas na antas para sa "mahabang panahon sa hinaharap (walang hanggan!!!)". Ipinakilala niya ang kasunduang ito bilang "nuclear honesty" at sinabi na kung hindi sumang-ayon ang Iran, "walang ibang usapan ang magaganap."
1. Pagbibigay-diin sa hindi pagkamit ng Iran ng nuclear weapon
Ilang beses na binigyang-diin ni Trump na "ang malaking isyu ay ang Iran ay hindi magkakaroon ng nuclear weapon." Itinuring niya ito bilang pangunahing tagumpay ng kasunduan sa Iran at sinabi na ang Iran ay "sumang-ayon na hindi kailanman makakakuha ng nuclear weapon." Ayon sa kanya, "99 porsyento" ng layunin ng kasunduang ito ay upang pigilan ang Iran na makakuha ng nuclear weapon.
1. Pag-aangkin ng kumpletong pagpapahina ng kakayahang militar ng Iran
Sa kanyang mga pahayag, inangkin ni Trump na ang kakayahang militar ng Iran ay lubhang napahina. Sinabi niya: "Inilagay namin ang Iran sa isang posisyon na hindi kailanman inilagay ng sinuman... ang kanilang hukbo ay ganap na winasak, ang kanilang pamumuno ay winasak, ang kanilang radar ay winasak, lahat ay winasak." Idiniin din niya na ang Iran ay "walang anumang kakayahang missile."
1. Reaksyon ng Iran; pagtanggi sa anumang bagong pangako
Sa kabilang banda, mariing tinanggihan ng mga opisyal ng Iran ang mga pag-aangkin na ito. Tahasang ipinahayag ni Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran, na ang Iran ay "hindi tumanggap ng anumang bagong pangako" tungkol sa nuclear inspections. Idiniin din na walang plano na siyasatin ang mga nuclear facility na nasira sa digmaan at ang Iran ay walang naging pagpupulong sa IAEA tungkol dito.
1. Malalim na agwat sa pagitan ng salaysay ng Amerika at Iran
Itinuro ng internasyonal na media ang malinaw na pagkakasalungatan sa pagitan ng mga pag-aangkin ni Trump at ng mga pahayag ng mga opisyal ng Iran. Ayon sa Times of India, "sinasabi ng Washington na ang bahay ay naibenta na, samantalang iginiit ng Tehran na ang magkabilang panig ay nagtatalo pa rin tungkol sa oras ng inspeksyon ng bahay." Binanggit din na si Trump ay may ugali na magdeklara tungkol sa mga diplomatikong tagumpay bago matapos ang usapan.
Sa kabuuan, tila ang mga kamakailang pag-aangkin ni Trump tungkol sa nuclear agreements sa Iran ay higit na isang uri ng media at domestic na pagbuo ng imahe upang ipakita ang mga diplomatikong tagumpay kaysa sa salamin ng katotohanan ng usapan.
..........
328
Your Comment