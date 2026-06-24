Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nakababahalang ulat ng United Nations tungkol sa pag-target sa mga batang Palestinian sa Gaza
Isang doktor na nasa Gaza, na binanggit ang pattern ng mga sugat ng mga batang Palestinian, ay nagpahayag na ang umiiral na ebidensya ay nagpapakita na ang ilang mga tinedyer ay sadyang binaril at may tiyak na pag-target ng mga pwersang Israeli. Idiniin niya na ang uri ng mga pinsala at ang mga target na bahagi ng katawan ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang tiyak na pattern sa mga pagbaril.
Batay sa ulat na ito, hanggang Nobyembre 2025, mahigit 20,000 batang Palestinian ang namatay at mga 44,000 iba pang mga bata ang nasugatan; mga estadistika na higit na nagpapakita ng lawak ng humanitarian disaster sa Gaza.
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