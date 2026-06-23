Video| Senador ng Amerika: Nawala na ang pressure lever ng Washington laban sa Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Senador ng Amerika: Nawala na ang pressure lever ng Washington laban sa Iran.
Si Chris Murphy, senador ng Amerika, na pumupuna sa mga resulta ng mga patakaran ng Washington patungo sa Iran ay nagsabi na ang Amerika ay nawalan ng isang mahalagang bahagi ng mga lever nito upang makamit ang nuclear agreement.
Inangkin niya na kung susubukan na ibalik ang mga parusa sa langis, ang Iran ay maaaring baguhin ang mga equation sa pamamagitan ng mga aksyon tulad ng pagsasara ng Strait of Hormuz.
Idiniin din ni Murphy na ang pagbabawas ng mga parusa ay isang katotohanan na hindi na madaling maibalik.
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