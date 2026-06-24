Video| Ang lihim na proyekto ng SpaceX sa wakas ay nakarating na sa kalawakan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang lihim na proyekto ng SpaceX sa wakas ay nakarating na sa kalawakan.
Sa unang pagkakataon, inilunsad ng SpaceX ang isang bagong return capsule na tinatawag na "Starfall" sa kalawakan; isang proyekto na halos lihim na binuo hanggang ngayon at kakaunting impormasyon lamang ang nailathala tungkol dito.
Ang capsule na ito ay inilunsad gamit ang Falcon 9 rocket upang subukan ang kakayahan nito sa kontrol ng paglipad at pagtitiis sa matinding init sa pagbabalik sa atmospera ng Earth.
Ang pangunahing layunin ng pagbuo ng Starfall ay ang mabilis na paglipat ng maraming kargamento mula sa kalawakan pabalik sa Earth at pagsuporta sa mga industriyal na produksyon sa ilalim ng microgravity conditions.
Ayon sa mga ulat, ang Starfall Demo mission ay inilunsad noong Hunyo 23, 2026, mula sa Cape Canaveral Space Force Station sa Florida. Ang capsule ay hugis-disk na may diameter na 10.2 talampakan (3.1 metro) at may bigat na humigit-kumulang 2,100 kilo, na may kakayahang magdala ng hanggang 1,000 kilo ng kargamento. Wala itong sariling propulsion system at hindi kayang mag-deorbit nang mag-isa. Layunin ng misyon na magbigay ng abot-kayang at regular na access sa microgravity environment para sa siyentipikong pananaliksik at in-space manufacturing. Matapos ipakita ang controlled flight, ang spacecraft ay inaasahang babagsak sa Karagatang Pasipiko.
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