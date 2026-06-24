Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-CBS: Ang tindi ng mga sugat ng mga sundalong Amerikano sa digmaan sa Iran ay na-censor.
Ayon sa ulat ng Amerikanong media, ang mga nasugatang sundalo at kanilang mga pamilya ay inakusahan ang hukbo ng Amerika ng pagmamaliit sa mga sugat sa digmaan.
Noong tinanong si Pete Hegseth, Kalihim ng Digmaan ng Amerika, tungkol sa mga nasawi sa labanan sa kasagsagan ng military aggression sa Iran, sinabi niya sa mga mamamahayag na "halos 90 porsyento" ng 400 nasugatang sundalong Amerikano ay mayroon lamang mga minor injuries at bumalik sa serbisyo pagkatapos ng paggamot.
Ngunit ngayon, sinasabi ng ilang nasugatang sundalo sa CBS News na ang kanilang mga sugat ay mas seryoso kaysa sa opisyal na pagtawag na ibinigay ng hukbo sa kanila.
Washington – CBS News (Hunyo 24, 2026) – Sa eksklusibong ulat ng CBS News, inakusahan ng mga nasugatang sundalo at kanilang mga pamilya ang Pentagon ng sistematikong pagmamaliit sa tindi ng mga sugat na natamo sa digmaan sa Iran.
Batay sa ulat na ito, si Rodney Bierman, isang senior officer, ay malubhang nasugatan sa drone attack noong Marso 1 sa isang base sa Kuwait. Ipinapakita ng mga medical record na siya ay nagtamo ng maraming pinsala kabilang ang maraming shrapnel sa katawan, concussion, pagkawala ng pandinig at paningin, at pinsala sa mga baga. Gayunpaman, inuri ng hukbo ang kanyang kalagayan bilang "Not Seriously Injured." Tinawag ng kanyang asawa, si Amy Bierman, ang pagsusuring ito na "hindi katanggap-tanggap."
Si Sergeant First Class Corey Hicks, pagkatapos ng matinding pinsala mula sa shrapnel at sumailalim sa ilang emergency surgeries sa Kuwait, sa kabila ng matinding pinsala sa utak, ang kanyang mga sugat ay idineklara ng hukbo bilang "minor." Sinabi niya na narinig ng kanyang asawa mula sa isang opisyal ng hukbo na ang kanyang mga sugat ay "minor" at siya ay babalik sa serbisyo.
Ang hukbo ng Amerika, sa pagtatanggol sa sarili, ay nagpahayag na ang mga klasipikasyon tulad ng "Not Seriously Injured" ay may mga tiyak na kahulugan at ginagamit lamang para sa mga indibidwal na hindi nasa panganib ng kamatayan sa loob ng 72 oras. Gayunpaman, naniniwala ang mga nasugatan at kanilang mga pamilya na ang diskarteng ito ay idinisenyo upang itago ang tunay na lawak ng mga nasawi sa digmaan. Tahasang sinabi ni Hicks na siya ay "ganap" na naniniwala na ang hukbo at ang Pentagon ay nagsisikap na maliitin ang lawak ng pag-atakeng ito.
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