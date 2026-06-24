Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:- Narito ang isang buod ng ulat tungkol sa Amerikanong beterano na si Kenneth Nichols O'Keefe at ang kanyang kamakailang pahayag sa Tehran:
Buod ng Ulat: Amerikanong Beterano na si Kenneth O'Keefe at ang Kanyang Paninindigan Laban sa Rehimeng Zionist.
Si Kenneth Nichols O'Keefe, isang dating Amerikanong militar na nagsilbi sa Gulf War, ay nagpahayag ng kanyang suporta sa Iran at sa "axis of resistance" sa isang pulong sa Tehran. Narito ang mga pangunahing punto mula sa ulat:
· Handa sa Labanan: Inihayag ni O'Keefe na handa siyang pumasok sa isang direktang larangan ng digmaan upang labanan ang rehimeng Zionist, sa kabila ng pagiging biktima ng boycott ng Western media.
· Pagpuna sa Israel at US: Matindi niyang pinuna ang istruktura ng digmaan ng kapitalistang sistema at ang papel ng mga Zionist lobby sa mga pangyayari tulad ng 9/11. Tinawag niya ang mga kaganapan sa Minab bilang isang "krimen sa digmaan."
· Suporta sa Iran at Hamas: Pinuri niya ang Operation Al-Aqsa Storm at ang paninindigan ng "axis of resistance," at hinimok ang Iran na ipagpatuloy ang suporta nito sa estratehikong network na ito.
· Pagkakakilanlan at Nakaraan: Si O'Keefe ay isang Amerikano-Irlandes-Palestinian na dating sinubukang talikuran ang kanyang US citizenship sa pamamagitan ng pagsunog ng kanyang pasaporte noong 2001. Noong 2010, siya ay tinawag ng Israeli military bilang isang "anti-Israeli officer" at isang "elemento ng Hamas."
Ang kanyang pagdating at mga pahayag ay ginawa sa panahon ng pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, at ang kanyang mga pananaw ay malinaw na sumasalamin sa isang malakas na posisyon na sumasalungat sa mga patakaran ng US at Israel sa rehiyon.
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