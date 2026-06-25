Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagkamartir ng 3 mamamayan sa air strike ng Zionist regime sa timog Lebanon.
Kasunod ng air strike ng hukbo ng Zionist regime sa pagitan ng dalawang bayan ng Zawtar at Mifdoun, tatlong Lebanese citizen ang na-martir at isa pa ang nasugatan.
Gayundin, sinunog ng mga pwersang Zionist ang ilang bahay sa bayan ng Ain Arab sa Marjayoun pagkatapos ng babala kahapon sa mga residente na lumikas sa bayan bago ang 5:00 PM.
Beirut – Lebanese National News Agency (NNA) na binanggit ang Anadolu (Hunyo 25, 2026) – Isang drone ng Zionist regime ang tinarget ang isang sasakyan sa kalsada sa pagitan ng mga bayan ng Zawtar at Mifdoun sa Nabatieh province, na nagresulta sa pagkamartir ng tatlong katao at pagkakasugat ng isa pa.
Sa isang hiwalay na aksyon, pagkatapos ng babala sa mga residente na lumikas bago ang 5:00 PM noong Miyerkules, sinunog ng mga pwersang Israeli ang ilang bahay sa bayan ng Ain Arab sa Marjayoun area. Ang mga residente ng Ain Arab ay bumalik lamang sa kanilang bayan noong umaga ng parehong araw pagkatapos ng muling pagbubukas ng kalsada ng hukbo ng Lebanon.
Batay sa opisyal na estadistika ng Lebanon, mula Marso 2 hanggang sa kasalukuyan, ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon ay nag-iwan ng hindi bababa sa 4,200 patay at higit 12,000 sugatan, at nagpalikas ng higit isang milyon.
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