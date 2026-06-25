Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hamas: Patuloy na isinasagawa ng Zionist regime ang patakaran ng "genocide" sa Gaza.
Ang kilusang Islamic Resistance ng Palestine (Hamas) ay naglabas ng pahayag na idineklara na ang Zionist regime, sa pamamagitan ng paggamit ng mga patakaran ng blockade, pagpapagutom, at pag-target sa mga bata at walang pagtatanggol na sibilyan, ay nagsasagawa ng genocide sa Gaza.
Idiniin ng Islamic Resistance ng Palestine na ang makina ng pagpatay ng mga mananakop ay patuloy na gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen laban sa mga residente ng Gaza.
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