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Pagluluksa ng Ashura ng mga Shia sa Africa sa Banal na Dambana ng Ginang ng Karangalan

25 Hunyo 2026 - 17:45
News ID: 1831399
Pagluluksa ng Ashura ng mga Shia sa Africa sa Banal na Dambana ng Ginang ng Karangalan

Pagluluksa ng Ashura ng mga Shia sa Africa sa Banal na Dambana ng Ginang ng Karangalan.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagluluksa ng Ashura ng mga Shia sa Africa sa Banal na Dambana ng Ginang ng Karangalan

Larawan: Mohammad Akhlaqi - ABNA

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