Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagluluksa ng Ashura ng mga Shia sa Africa sa Banal na Dambana ng Ginang ng Karangalan
Larawan: Mohammad Akhlaqi - ABNA
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328
Pagluluksa ng Ashura ng mga Shia sa Africa sa Banal na Dambana ng Ginang ng Karangalan.
Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagluluksa ng Ashura ng mga Shia sa Africa sa Banal na Dambana ng Ginang ng Karangalan
Larawan: Mohammad Akhlaqi - ABNA
..........
328
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