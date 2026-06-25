Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Hudikatura: Ang balita tungkol sa pagbabawal sa pagsigaw ng mga slogan at pagsunog ng bandila ng Amerika ay peke.
Kasunod ng pagpapalabas ng isang peke at walang katotohanang post sa cyberspace, tungkol sa pagbabawal sa pagsigaw ng mga slogan laban sa rehimeng Amerika at pagsunog ng bandila ng teroristang gobyerno ng Estados Unidos sa mga pagtitipon, sa pamamagitan ng anunsyo ng Hudikatura, ipinapahayag dito na ang nasabing nakakainsultong post ay ganap na kasinungalingan at gawa-gawa lamang.
Ipinapakita ng pagsisiyasat na ang ugat ng pekeng paggawa ng balitang ito ay ang mga hostil at kontra-rebolusyonaryong pseudo-media, at ang mga ganitong pekeng balita ay may pinagmulang serbisyo ng kaaway at alinsunod sa psychological operation ng kaaway.
Ang tiyak at ganap na malinaw at maliwanag, tungkol sa nasabing paksa, walang anumang kriminalisasyon ang naganap at walang batas na umiiral.
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