Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Plano ng Mossad na patayin si Asim Munir; itinanggi ng Pakistan.
Itinanggi ng mga opisyal ng Pakistan ang pag-aangkin ng Brazilian journalist na si Pepe Escobar na ang Israeli intelligence agency (Mossad) ay diumano'y nagplano na patayin si Heneral Asim Munir, kumander ng hukbo ng Pakistan, at mga miyembro ng Pakistani delegation sa kanilang kamakailang paglalakbay sa Switzerland, at tinawag itong "walang batayan" at "ganap na walang saysay."
Islamabad – ABNA news agency (Hunyo 25, 2026) – Inangkin ni Pepe Escobar, Brazilian journalist, sa isang podcast na pinangunahan ni Mario Nawfal, political analyst, na ang hukbo ng Pakistan ay nakatanggap ng "napakapanipaniwalang impormasyon" na ang Mossad, sa utos ni Benjamin Netanyahu, punong ministro ng Zionist regime, ay nagpaplano na patayin si Asim Munir at iba pang miyembro ng Pakistani delegation sa panahon ng usapang pangkapayapaan ng Iran at Amerika sa Bürgenstock complex sa Switzerland. Batay sa pag-aangkin na ito, ang Pakistan, sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang nagbabantang mensahe sa Israel, ay nagpabago sa isip ng Mossad mula sa pagpapatupad ng planong ito.
Gayunpaman, isang matataas na opisyal ng seguridad ng Pakistan ang tinawag ang ulat na ito bilang "isang walang batayan na kuwento na walang koneksyon sa katotohanan" at idiniin na ang paglalakbay ng Punong Ministro Shehbaz Sharif at Field Marshal Munir sa Switzerland ay isinagawa "nang walang anumang problema o security alalahanin." Ang mga opisyal na mapagkukunan ng Israel at Mossad ay hindi pa nagpapakita ng anumang reaksyon sa pag-aangkin na ito.
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