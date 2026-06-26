Video| Isang Israeli warplane ang sumalakay sa timog Lebanese border town ng Beit Yahoun noong Huwebes, Hunyo 25, 2026, na lumabag sa tigil-putukan. A

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isang Israeli warplane ang sumalakay sa timog Lebanese border town ng Beit Yahoun noong Huwebes, Hunyo 25, 2026, na lumabag sa tigil-putukan. Ang pag-atake ay dumating habang ang mga opisyal ng Lebanese at Israeli ay nakatakdang tapusin ang ikalimang round ng US-mediated negotiations sa Washington.
Ito ang mga detalye ng insidente:
· Target ng Pag-atake: Ang bayan ng Beit Yahoun sa distrito ng Bint Jbeil.
· Uri ng Pag-atake: Iniulat ng iba't ibang mapagkukunan ang magkakaibang detalye. Isang warplane ng Israel ang sumalakay. Ang Lebanese National News Agency (NNA) ay nag-ulat na ang Israeli artillery ay tumama sa mga labas ng bayan ng Baraachit at Beit Yahoun ng humigit-kumulang 10 shells, habang ang mga pwersang Israeli ay nagsagawa rin ng machine gun sweeps sa direksyon ng Beit Yahoun.
· Kaswalti at Pinsala: Walang agarang ulat ng mga nasawi o pinsala mula sa pinakabagong pag-atake na ito.
Narito ang ilang mahahalagang konteksto:
· Paglabag sa Tigil-putukan: Ang pag-atake ay isang malinaw na paglabag sa kasalukuyang tigil-putukan, na dapat igalang ang soberanya ng Lebanon. Ang Hezbollah ay nagsabi na ang patuloy na military operations ng Israel sa southern Lebanon ay bumubuo ng isang "flagrant violation" ng kasunduan sa tigil-putukan.
· Kasabay ng Negosasyon: Naganap ang pag-atake sa mismong araw na nagtatapos ang ikalimang round ng negosasyon sa pagitan ng Lebanon at Israel sa Washington.
· Estratehikong Kahalagahan: Ang Beit Yahoun ay may kasaysayan bilang isang estratehikong lokasyon, na nauugnay sa dating "security zone" ng Israel sa timog Lebanon.
· Kabuuang Kaswalti: Mula noong Marso 2, 2026, ang mga pag-atake ng Israel sa Lebanon ay pumatay na ng higit sa 4,100 katao at nakasugat ng higit sa 12,000.
· Patuloy na Tensyon: Sa kabila ng kasunduan sa pagitan ng US at Iran, ang mga pag-atake at pananakop ng Israel sa katimugang Lebanon ay nagpapatuloy, na nagpapakita ng patuloy na tensyon sa rehiyon.
Sa kabuuan, ang insidenteng ito ay nagpapakita ng patuloy na karahasan at ang marupok na kalikasan ng kasalukuyang tigil-putukan sa timog Lebanon.
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